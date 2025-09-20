Bal Clandestin Ancienne école – Cléguérec Cléguérec

Bal Clandestin Samedi 20 septembre, 18h30 Ancienne école – Cléguérec Morbihan

Petite restauration prévue sur place

Début : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T22:00:00

La compagnie De sa couleur préférée, Danserien Bro Klegereg et le centre culturel Perenn s’associent pour proposer un temps fort festif, en hommage à celles et ceux qui ont bravé l’interdit en organisant des bals clandestins pendant la 2nde Guerre mondiale, sous l’occupation : musique, danse, costumes, criées publiques, mapping photo…

N’hésitez pas à venir costumés, dans le style des années 40 !

Un événement « Coup de cœur 2025 » de la Région Bretagne

« Un nœud à ton mouchoir » : bal et mémoire de l’Occupation à Cléguérec

Ancienne école – Cléguérec rue Théodore Huet 56480 Cléguérec Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne https://cleguerec.fr/ [{« link »: « https://patrimoine.bretagne.bzh/decouvrir/journees-patrimoine-2025-coups-de-coeur-region-bretagne/ »}] Les locaux étaient à l’origine l’école publique de garçons, ils sont aujourd’hui occupés par les associations En Arwen et Danserien Bro Klegereg.

Collection privée Coguénanff