Bal-concert country Salle socio-culturelle Lurcy-Lévis samedi 7 février 2026.
Salle socio-culturelle 4 avenue du stade Lurcy-Lévis Allier
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-07 22:00:00
2026-02-07
Soirée country festive avec bal et concert, portée par une ambiance western conviviale et rythmée. Musique live, danse et bonne humeur au programme pour un moment chaleureux à partager entre passionnés ou simples curieux.
Salle socio-culturelle 4 avenue du stade Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 04 79 24
English :
Festive country evening with dance and concert, in a friendly, rhythmic western atmosphere. Live music, dancing and good humor are on the program for a warm moment to share with enthusiasts or the simply curious.
