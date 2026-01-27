Bal-concert country Salle socio-culturelle Lurcy-Lévis

Bal-concert country

Salle socio-culturelle 4 avenue du stade Lurcy-Lévis Allier

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 22:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Soirée country festive avec bal et concert, portée par une ambiance western conviviale et rythmée. Musique live, danse et bonne humeur au programme pour un moment chaleureux à partager entre passionnés ou simples curieux.

.

Salle socio-culturelle 4 avenue du stade Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 04 79 24

English :

Festive country evening with dance and concert, in a friendly, rhythmic western atmosphere. Live music, dancing and good humor are on the program for a warm moment to share with enthusiasts or the simply curious.

L’événement Bal-concert country Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-01-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région