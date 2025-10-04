Bal / Concert par Panama Swing Bibliothèque Louis Aragon Amiens

Bal / Concert par Panama Swing Samedi 4 octobre, 20h30 Bibliothèque Louis Aragon Somme

2025-10-04T20:30 – 2025-10-04T23:00

Préparez-vous à danser sur des airs swing des années 40 et 50 avec l’incroyable orchestre Panama Swing en live ! Ou venez tout simplement profitez des plus grands standards de jazz avec cet orchestre pétillant à l’élégance rétro.

On compte sur vous pour sortir vos plus belles tenues vintage et faire briller sur le plancher de la bibliothèque !

Samedi 4 octobre – 20h30-23h

Sur inscription

Tout public

Bibliothèque Louis Aragon 50 Rue de la République, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0322971010 https://bibliotheques.amiens.fr [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.amiens.fr/Default/search.aspx?SC=CALENDAR&QUERY=*&QUERY_LABEL=#/Search/(query:(InitialSearch:!t »}] Arrêt de bus : Musée / Nicole Fontaine / Jacobins / Laurendeau / Cirque Jules Verne

