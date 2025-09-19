Bal cosmopolite et présentation de saison Glob Théâtre Bordeaux

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T20:00:00 – 2025-09-19T22:00:00

Fin : 2025-09-19T20:00:00 – 2025-09-19T22:00:00

Afin de célébrer dans la joie l’ouverture de sa nouvelle saison,

le Glob Théâtre vous invite à un bal populaire, ouvert aux

musiques du monde, festif, participatif et fraternel !

Les musicien·ne·s du Grand POP vous embarquent dans un

voyage autour du monde à la rencontre des musiques et des

chansons qui font danser les peuples de tous les continents.

Dans ce bal cosmopolite se succèdent les standards de biguine

antillaise, de cumbias colombiennes et de sambas brésiliennes.

Valse parisienne et tarentelle napolitaine s’entremêlent au raï et

à la frénésie balkanique. Cha cha cha et boléros cubains, disco,

rock’n’roll et tangos côtoient l’afro-beat et la rumba congolaise.

Le bal sera ponctué par quelques brèves prises de paroles afin

de présenter les spectacles de la saison à venir.

« Nous faisons danser toutes les personnes pour contribuer

à rendre le monde meilleur ! » – Pierre-Jules Billon.

Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net [{« type »: « link », « value »: « https://globtheatre.net/date/bal-cosmopolite/ »}]

