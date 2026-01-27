Bal costumé Badecon-le-Pin

Bal costumé

Rue Rollinat Badecon-le-Pin Indre

Tarif : – –

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01

Bal costumé de la Chandeleur organisé par le Comité des fêtes de Badecon Le Pin.

Ce bal sera animé par Didier Accordéon Nostalgie avec l’élection du plus beau costume. .

Rue Rollinat Badecon-le-Pin 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 89 67 87 11

English :

Trad ball organized by the Comité des fêtes de Badecon Le Pin.

