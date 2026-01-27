Bal costumé Badecon-le-Pin
Bal costumé Badecon-le-Pin dimanche 1 février 2026.
Bal costumé
Rue Rollinat Badecon-le-Pin Indre
Début : 2026-02-01 15:00:00
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Bal costumé de la Chandeleur organisé par le Comité des fêtes de Badecon Le Pin.
Ce bal sera animé par Didier Accordéon Nostalgie avec l’élection du plus beau costume. .
Rue Rollinat Badecon-le-Pin 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 89 67 87 11
English :
Trad ball organized by the Comité des fêtes de Badecon Le Pin.
