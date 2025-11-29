BAL COSTUMÉ DISCO EN HOMMAGE A ISABELLE Salle des fêtes de Loubejac L’Honor-de-Cos

BAL COSTUMÉ DISCO EN HOMMAGE A ISABELLE

Salle des fêtes de Loubejac 131 chemin de Biscardel L’Honor-de-Cos Tarn-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-30 02:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Bal costumé Disco organisé par l’association Manel, en hommage à Isabelle.

Soirée animée par Le Mégateck avec buvette, pâtisseries, maquillage, art floral, photobooth, tombola et danse.

Au profit des filles d’Isabelle.

.

Salle des fêtes de Loubejac 131 chemin de Biscardel L’Honor-de-Cos 82130 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 7 77 37 54 99 associationmanel@gmail.com

English :

Disco costume ball organized by the Manel association, in tribute to Isabelle.

Evening entertainment by Le Mégateck with refreshments, pastries, face painting, floral art, photobooth, tombola and dancing.

To benefit Isabelle?s daughters.

German :

Kostümierter Disco-Ball, organisiert vom Verein Manel, zu Ehren von Isabelle.

Abendveranstaltung unter der Leitung von Le Mégateck mit Getränken, Gebäck, Make-up, Blumenkunst, Fotobox, Tombola und Tanz.

Zugunsten der Töchter von Isabelle.

Italiano :

Ballo in maschera organizzato dall’associazione Manel, in omaggio a Isabelle.

La serata sarà ospitata da Le Mégateck, con rinfreschi, pasticcini, face painting, arte floreale, photobooth, tombola e balli.

A favore delle figlie di Isabelle.

Espanol :

Baile de disfraces disco organizado por la asociación Manel, en homenaje a Isabelle.

La velada será organizada por Le Mégateck, con refrescos, pasteles, pintura de caras, arte floral, photobooth, tómbola y baile.

A beneficio de las hijas de Isabelle.

L’événement BAL COSTUMÉ DISCO EN HOMMAGE A ISABELLE L’Honor-de-Cos a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Pays de Lafrançaise