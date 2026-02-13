Bal costumé Rue des Maîtres Verriers Fours
Bal costumé dimanche 1 mars 2026.
Bal costumé
Rue des Maîtres Verriers MJLC Fours
Début : 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01 19:00:00
2026-03-01
L’association Génération Sports Mouvement organise un bal costumé le dimanche 1er mars à partir de 14h à la salle MJLC de Fours. Le thème est libre. Après-midi dansante avec animation musette et variétés Dj Tony. Tarif entrée 8€, gratuit pour les de 12 ans. Pâtisseries, buvette et sandwichs sur place. Réservation conseillée au 06 44 72 70 13 ou 06 48 15 60 87. .
