Bal costumé Rue des Maîtres Verriers Fours

Bal costumé

Rue des Maîtres Verriers MJLC Fours Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01 19:00:00

Date(s) :

2026-03-01

L’association Génération Sports Mouvement organise un bal costumé le dimanche 1er mars à partir de 14h à la salle MJLC de Fours. Le thème est libre. Après-midi dansante avec animation musette et variétés Dj Tony. Tarif entrée 8€, gratuit pour les de 12 ans. Pâtisseries, buvette et sandwichs sur place. Réservation conseillée au 06 44 72 70 13 ou 06 48 15 60 87. .

Rue des Maîtres Verriers MJLC Fours 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 72 70 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal costumé

L’événement Bal costumé Fours a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Rives du Morvan