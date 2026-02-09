Bal costumé Un soir à Versailles route de Toulouse Boé
Bal costumé Un soir à Versailles route de Toulouse Boé samedi 14 février 2026.
Bal costumé Un soir à Versailles
route de Toulouse Chateau Saint-Marcel Boé Lot-et-Garonne
Parez-vous de vos plus beaux atours et de vos costumes style XVIIIᵉ (recommandé) pour venir au bal de la cour. Vous pourrez admirer les danses de salons, présentées par l’association Bal d’Antan et vous serez à votre tour invités à danser. Un buffet vous sera également proposé.
route de Toulouse Chateau Saint-Marcel Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 23 musee@agen.fr
English : Bal costumé Un soir à Versailles
Dress up in your finest finery and 18th-century costumes (recommended) for the Court Ball. You’ll be able to admire the salon dances presented by the Bal d’Antan association, and in turn be invited to dance. A buffet will also be available.
