Bal costumé Un soir à Versailles route de Toulouse Boé

Bal costumé Un soir à Versailles

route de Toulouse Chateau Saint-Marcel Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Parez-vous de vos plus beaux atours et de vos costumes style XVIIIᵉ (recommandé) pour venir au bal de la cour. Vous pourrez admirer les danses de salons, présentées par l'association Bal d'Antan et vous serez à votre tour invités à danser. Un buffet vous sera également proposé.

Parez-vous de vos plus beaux atours pour venir au bal de la cour, et même de costumes XVIIIe si possible ! Vous pourrez admirer les danses de salons, présentées par l’association Bal d’Antan et vous serez à votre tour invités à danser tels les convives à la cour du roi. Un buffet vous sera également proposé. Une soirée de Saint-Valentin inoubliable. .

route de Toulouse Chateau Saint-Marcel Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 23 musee@agen.fr

English : Bal costumé Un soir à Versailles

Dress up in your finest finery and 18th-century costumes (recommended) for the Court Ball. You’ll be able to admire the salon dances presented by the Bal d’Antan association, and in turn be invited to dance. A buffet will also be available.

L’événement Bal costumé Un soir à Versailles Boé a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Destination Agen