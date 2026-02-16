Bal Country à Lauzerte Salle des fêtes Lauzerte

Bal Country à Lauzerte

Salle des fêtes Allée de Ruppe Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Bal country à Lauzerte le 7 Mars

.

Salle des fêtes Allée de Ruppe Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 30 38 11 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Country ball in Lauzerte on March 7th

L’événement Bal Country à Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy