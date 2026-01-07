Bal country Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray
Bal country Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray samedi 7 mars 2026.
Bal country
Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 18:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Arkansas Dancers 70 de Mantoche vous invite à un bal country animé par DJ François.
Buvette et petite restauration sur place. .
Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 22 89 26 nantilia.bresson@orange.fr
L’événement Bal country Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-01-07 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY