Bal country Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray

Bal country

Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray Haute-Saône

Début : 2026-03-07 18:00:00

Arkansas Dancers 70 de Mantoche vous invite à un bal country animé par DJ François.

Buvette et petite restauration sur place. .

+33 6 48 22 89 26 nantilia.bresson@orange.fr

