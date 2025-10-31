Bal country Arès
Bal country Arès vendredi 31 octobre 2025.
Bal country
domaine des Lugées Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
20h
BAL COUNTRY
Buvette et petite restauration sur place.
Tout public Payant 7€/personne.
Renseignements au 07 80 36 33 12 ou à arescountry@live.fr
Lieu grande salle du domaine des Lugées. .
domaine des Lugées Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 36 33 12 arescountry@live.fr
English : Bal country
German : Bal country
Italiano :
Espanol : Bal country
L’événement Bal country Arès a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme d’Arès