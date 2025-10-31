Bal country Arès

Bal country Arès vendredi 31 octobre 2025.

Bal country

domaine des Lugées Arès Gironde

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

20h

BAL COUNTRY

Buvette et petite restauration sur place.

Tout public Payant 7€/personne.

Renseignements au 07 80 36 33 12 ou à arescountry@live.fr

Lieu grande salle du domaine des Lugées. .

domaine des Lugées Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 36 33 12 arescountry@live.fr

