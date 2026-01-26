Bal country

domaine des Lugées Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Bal en extérieur avec initiations. Vous ne dansez pas ? Venez profiter de l’ambiance et de la musique, et peut être

découvrir une nouvelle passion !

Tout public Gratuit.

Renseignements au 07 80 36 33 12 ou par

mail à arescountry@live.fr

Lieu place Weiss, halle du marché. .

domaine des Lugées Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 36 33 12 arescountry@live.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal country

L’événement Bal country Arès a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de Tourisme d’Arès