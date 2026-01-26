Bal country Arès
Bal country Arès samedi 25 avril 2026.
Bal country
domaine des Lugées Arès Gironde
Tarif : Gratuit
Date et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Bal en extérieur avec initiations. Vous ne dansez pas ? Venez profiter de l’ambiance et de la musique, et peut être
découvrir une nouvelle passion !
Tout public Gratuit.
Renseignements au 07 80 36 33 12 ou par
mail à arescountry@live.fr
Lieu place Weiss, halle du marché. .
domaine des Lugées Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 36 33 12 arescountry@live.fr
English : Bal country
L’événement Bal country Arès a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de Tourisme d’Arès