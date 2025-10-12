Bal country Salle Dumas Bar-le-Duc
Bal country Salle Dumas Bar-le-Duc dimanche 12 octobre 2025.
Bal country
Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc Meuse
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-12 13:00:00
fin : 2025-10-12 19:00:00
2025-10-12
Bal ouvert à tous. Orchestre » Mimuzik & Fizzi », exclusivement country.
Tarif réduit sur réservation. Tarif plein sur place.Tout public
Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 86 73 41 61
English :
Ball open to all. Mimuzik & Fizzi » band, exclusively country.
Reduced rate on reservation. Full price on site.
German :
Tanzveranstaltung, die für alle offen ist. Orchester » Mimuzik & Fizzi », ausschließlich Country.
Ermäßigter Tarif auf Reservierung. Voller Preis vor Ort.
Italiano :
Ballo aperto a tutti. Orchestra « Mimuzik & Fizzi », esclusivamente country.
Tariffa ridotta su prenotazione. Prezzo pieno sul posto.
Espanol :
Baile abierto a todos. Orquesta « Mimuzik & Fizzi », exclusivamente country.
Tarifa reducida previa reserva. Tarifa completa in situ.
L’événement Bal country Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-07-25 par OT SUD MEUSE