Bal country Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville Bar-le-Duc

dimanche 14 mars 2027 · Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville · Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Bal country

Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2027-03-14 12:30:00

fin : 2027-03-14

Date(s) :

2027-03-14

Bal Country organisé par le club Country Dancers 55.

Buvette et petite restauration sur place.

Accès PMR.Tout public

6 .

Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 86 73 41 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Country Dance Night organized by the Country Dancers 55 club.

Refreshments and light snacks available on site.

Wheelchair accessible.

L’événement Bal country Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE