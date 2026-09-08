Bal country Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville Bar-le-Duc
dimanche 14 mars 2027 · Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Bal country
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2027-03-14 12:30:00
fin : 2027-03-14
Date(s) :
2027-03-14
Bal Country organisé par le club Country Dancers 55.
Buvette et petite restauration sur place.
Accès PMR.Tout public
6 .
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 86 73 41 61
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English :
Country Dance Night organized by the Country Dancers 55 club.
Refreshments and light snacks available on site.
Wheelchair accessible.
L’événement Bal country Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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