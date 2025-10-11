Bal Country Place du 8 mai 1945 Cabannes

Bal Country Place du 8 mai 1945 Cabannes samedi 11 octobre 2025.

Bal Country

Samedi 11 octobre 2025 de 18h à 0h.

Ouverture des portes à 17h30. Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Bal Country aux arènes.

Bal Country organisé par l’association Jiminy Country aux Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine, au profit de la recherche sur le cancer.



Venez partager un moment convivial et dansant dans une ambiance typiquement country. Préparez vos bottes et vos chapeaux, on vous attend nombreux !



Playlist et danses à la demande !



Petite restauration et boissons sur place. .

Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 16 41 86

English :

Country ball at the arena.

German :

Country-Ball in der Arena.

Italiano :

Palla di campagna nelle arene.

Espanol :

Baile country en los estadios.

