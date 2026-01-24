Bal Country Calamity Country Villaines-les-Rochers
Bal Country Calamity Country Villaines-les-Rochers dimanche 1 février 2026.
Bal Country Calamity Country
Place de la Mairie Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 13:00:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Bal Country proposer par l’association Calamity Country
Le samedi 1er février, à partir de 13h30
A la salle polyvalente de Villaines-les-Rochers
Réservation fortement conseillée
Nombre de places limité
Bal Country proposer par l’association Calamity Country
Le samedi 1er février, à partir de 13h30
A la salle polyvalente de Villaines-les-Rochers
Réservation fortement conseillée
Nombre de places limité 6 .
Place de la Mairie Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 80 97 29 ass.calamitycountry@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Country Ball proposed by the Calamity Country association
Saturday, February 1st, from 1.30pm
Villaines-les-Rochers village hall
Reservations strongly advised
Limited number of seats
L’événement Bal Country Calamity Country Villaines-les-Rochers a été mis à jour le 2026-01-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme