Bal Country Calamity Country Villaines-les-Rochers

Bal Country Calamity Country

Place de la Mairie Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 13:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Bal Country proposer par l’association Calamity Country

Le samedi 1er février, à partir de 13h30

A la salle polyvalente de Villaines-les-Rochers

Réservation fortement conseillée

Nombre de places limité

Place de la Mairie Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 80 97 29 ass.calamitycountry@gmail.com

English :

Country Ball proposed by the Calamity Country association

Saturday, February 1st, from 1.30pm

Villaines-les-Rochers village hall

Reservations strongly advised

Limited number of seats

