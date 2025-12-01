Bal Country Carnaval

Aspach-Michelbach Haut-Rhin

Samedi 2026-01-31 19:00:00

Venez danser et vous amuser au bal country carnaval ! Tombola, buvette et petite restauration sur place. Tarif réduit si vous êtes déguisé(e) autrement que cowboy/cowgirl.

Rue principale Aspach-Michelbach 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 57 17 77 jacquelinethiry5@gmail.com

Come and dance the night away at the Country Carnival Ball! Raffle, refreshments and snacks on site. Reduced rate if you’re dressed as something other than a cowboy/cowgirl.

