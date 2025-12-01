Bal Country de Noël rue Jean de Bourbon Yssingeaux
rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-12-12 19:00:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Chers cow-boys, cow-girls et lutins du Far West, sortez vos bottes, vos chapeaux et votre bonne humeur c’est l’heure du Bal Country de Noël !
rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 95 58 countrydyssi@gmail.com
English :
Dear cowboys, cowgirls and elves of the Far West, get out your boots, your hats and your good mood: it’s time for the Christmas Country Ball!
German :
Liebe Cowboys, Cowgirls und Kobolde des Wilden Westens, holen Sie Ihre Stiefel, Hüte und gute Laune heraus: Es ist Zeit für den Weihnachts-Country-Ball!
Italiano :
Cari cowboy, cowgirl ed elfi del Far West, tirate fuori gli stivali, i cappelli e il buon umore: è arrivato il momento del Country Christmas Ball!
Espanol :
Queridos vaqueros, vaqueras y duendes del Lejano Oeste, sacad las botas, los sombreros y el buen humor: ¡es la hora del Baile de Navidad en el campo!
