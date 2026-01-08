Bal Country des Coyotes Salle des Fêtes Longny les Villages

Bal Country des Coyotes

Salle des Fêtes LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : 2026-02-28 19:30:00

Début : 2026-02-28 19:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Retrouvez le bal country annuel de l’association The Coyote Line Dance. Tarif 6 €

Petite restauration sur place. (Glacières interdites) .

Salle des Fêtes LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 60 22 19 42

