Bal country d’Octobre Rose Salle Malacrida Pélissanne samedi 18 octobre 2025.

Samedi 18 octobre 2025 de 17h à 23h30. Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-18 17:00:00

fin : 2025-10-18 23:30:00

2025-10-18

Une soirée dédiée à la danse country, ça vous dit ? C’est ce qu’organise Pélissan’tiags à l’occasion d’Octobre Rose !

A l’occasion d’Octobre Rose, Pélissan’tiags se mobilise pour allier plaisir de la danse et bonne cause ! En effet, les bénéfices de cette soirée iront à l’initiative « Ensemble pour un mammographe et un échographe Hôpital du Pays salonais ».

De 17h à 19h, des danses anciennes seront diffusées et à partir de 19h, playlists et danses à la demande. Préparez vos clés USB !



Vente de pizzas, pâtisseries et boissons sur place. .

Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 46 16 47

English :

Do you like dancing ? Enjoy this special evening with country and line dances !

German :

Wie wäre es mit einem Abend, der dem Country-Tanz gewidmet ist? Genau das organisiert Pélissan’tiags anlässlich des Rosa Oktobers!

Italiano :

Avete voglia di una serata di balli country? Ecco cosa organizza Pélissan’tiags per l’ottobre rosa!

Espanol :

¿Te apetece una noche de baile country? Eso es lo que organiza Pélissan’tiags para el Octubre Rosa

