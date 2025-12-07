Bal country du Téléthon Salle Malacrida Pélissanne

Bal country du Téléthon

Dimanche 7 décembre 2025 de 13h30 à 18h30. Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-07 13:30:00

fin : 2025-12-07 18:30:00

2025-12-07

A l’occasion du Téléthon, la salle Malacrida se transforme en grand rendez-vous country !

A l’occasion du Téléthon, Pélissan’tiags se mobilise pour allier plaisir de la danse et bonne cause ! En effet, les bénéfices de cette soirée iront à l’AFM Téléthon.

Playlists et danses à la demande. Préparez vos clés USB !



Pâtisseries et boissons à la vente sur place. .

Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 46 16 47

English :

Enjoy this special afternoon with country and line dances !

German :

Anlässlich des Telethon verwandelt sich der Malacrida-Saal in ein großes Country-Treffen!

Italiano :

In occasione di Telethon, la Salle Malacrida si trasforma in un locale di musica country!

Espanol :

Con motivo del Telemaratón, la Sala Malacrida se transforma en un local de música country

L’événement Bal country du Téléthon Pélissanne a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme du Massif des Costes