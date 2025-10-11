Bal country et catalan à Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc
Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc Gironde
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif réduit
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Bal cd country et catalan organisé par Les Crocs Blancs.
Workshops par différents animateurs
19h Concert de Phil Fassan
Ouverture des portes à 13h20
Buvette, foodtruck et pâtisserie sur place. .
Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 18 28 08 cocarde.country@gmail.com
