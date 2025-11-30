Bal country et danses en ligne Rue de la Poterie Gavray-sur-Sienne
Bal country et danses en ligne Rue de la Poterie Gavray-sur-Sienne dimanche 30 novembre 2025.
Bal country et danses en ligne
Rue de la Poterie GAVRAY Gavray-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 14:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Bal country et danses en ligne au profit du TELETHON, organisé par GAVRAY DANSE, animé par Joëlle.
Vente de gâteaux, boissons et jacinthes.
Toute les recettes seront versées à l’AFM. .
Rue de la Poterie GAVRAY Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 6 81 16 28 75 marie.lex@wanadoo.fr
English : Bal country et danses en ligne
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bal country et danses en ligne Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2025-10-28 par Coutances Tourisme