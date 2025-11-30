Bal country et danses en ligne Rue de la Poterie Gavray-sur-Sienne

Bal country et danses en ligne

Rue de la Poterie GAVRAY Gavray-sur-Sienne Manche

Bal country et danses en ligne au profit du TELETHON, organisé par GAVRAY DANSE, animé par Joëlle.

Vente de gâteaux, boissons et jacinthes.

Toute les recettes seront versées à l’AFM. .

Rue de la Poterie GAVRAY Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 6 81 16 28 75 marie.lex@wanadoo.fr

