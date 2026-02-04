Bal country Fontenay-sur-Loing
Bal country Fontenay-sur-Loing dimanche 1 mars 2026.
Bal country
Fontenay-sur-Loing Loiret
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Bal country
Le Fontenay Country Club organise un bal country. Imprégnez-vous de la musique country soul, folk and rock. Parés de votre Stetson, de vos santiags ou de votre chemise à franges, vous êtes prêt pour passer un après-midi mouvementé et rythmé ! 7 .
Fontenay-sur-Loing 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 27 33 51 19 fontenaycountrydance45@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Country ball
L’événement Bal country Fontenay-sur-Loing a été mis à jour le 2026-02-04 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS