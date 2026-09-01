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AGENDA · Galan

Bal Country à la salle des Fêtes Galan

dimanche 27 septembre 2026 · à la salle des Fêtes · Galan

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
à la salle des Fêtes
Adresse
GALAN
Ville
65330 Galan
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Galan

Bal Country

à la salle des Fêtes GALAN Galan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:00:00
fin : 2026-09-27 00:00:00

Date(s) :
2026-09-27

L’Association Western Dance Galan vous invite à un bal country « Retour vers les années 50 ».
Milk Bar, pâtisseries offertes
Entrée : 5€. Tenue années 50 appréciées.
  .

à la salle des Fêtes GALAN Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 08 01 04 

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English :

The Western Dance Galan Association invites you to a country dance titled « Back to the ’50s. »
Milk Bar, complimentary pastries
Admission: 5?. 1950s-style attire appreciated.

L’événement Bal Country Galan a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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