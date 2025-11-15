Bal country Route de Fourges Gasny

Bal country

Route de Fourges Espace Edmond Lemoine Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 13:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Préparez vos bottes et vos chapeaux l’Espace Edmond Lemoine vous accueille pour une journée 100 % country animée par Éric Coret.

Dès 13h, les portes s’ouvrent pour un workshop avec Marie-Claude Gil de 14h à 18h, l’occasion idéale d’apprendre ou de perfectionner vos pas de danse. La soirée se poursuivra avec un grand bal country dès 19h, dans une ambiance conviviale et festive.

Sur place, vous retrouverez également le stand de Maria et Fabrice Brigantino, proposant articles country, western et biker. Une buvette, des gâteaux et des sandwiches sur commande viendront compléter la soirée.

️ Tarifs Workshop 5 € Bal 7 €

Réservations 06 09 59 05 53 06 02 28 98 15 .

Route de Fourges Espace Edmond Lemoine Gasny 27620 Eure Normandie +33 6 02 28 98 15

English : Bal country

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bal country Gasny a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération