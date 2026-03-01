Bal Country Salle Claude Laplace Gruchet-le-Valasse

Bal Country

Salle Claude Laplace Rue de l’Abbaye Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

L’association Colorado Country organise un Bal Country, animé par Niny, samedi 21 mars à la salle Claude

Laplace. Ouverture des portes à 18h00, début du bal à 19h00.

Buvette et crêpes sur place. Inscription par SMS. .

Salle Claude Laplace Rue de l’Abbaye Gruchet-le-Valasse 76210 Seine-Maritime Normandie +33 6 15 20 88 47

English : Bal Country

L’événement Bal Country Gruchet-le-Valasse a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme