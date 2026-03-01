Bal Country Salle Claude Laplace Gruchet-le-Valasse
Bal Country Salle Claude Laplace Gruchet-le-Valasse samedi 21 mars 2026.
Salle Claude Laplace Rue de l’Abbaye Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime
Début : 2026-03-21 19:00:00
L’association Colorado Country organise un Bal Country, animé par Niny, samedi 21 mars à la salle Claude
Laplace. Ouverture des portes à 18h00, début du bal à 19h00.
Buvette et crêpes sur place. Inscription par SMS. .
