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AGENDA · Gruchet-le-Valasse

Bal Country Salle Claude Laplace Gruchet-le-Valasse

samedi 3 octobre 2026 · Salle Claude Laplace · Gruchet-le-Valasse

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle Claude Laplace
Adresse
Rue de l'Abbaye
Ville
76210 Gruchet-le-Valasse
Département
Seine-Maritime
Tarif

Gruchet-le-Valasse

Bal Country

Salle Claude Laplace Rue de l’Abbaye Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 18:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

L’association Colorado Country organise un workshop et Bal Country avec Stefano Civa, animé par Niny, samedi 3 octobre à la salle Claude Laplace.
Ouverture des portes à 18h00.
Bal, work shop et repas complet avec hachis parmentier à 15 €
Buvette sur place   .

Salle Claude Laplace Rue de l’Abbaye Gruchet-le-Valasse 76210 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 63 04 12  coloradocountry76@gmail.com

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English : Bal Country

L’événement Bal Country Gruchet-le-Valasse a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme

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