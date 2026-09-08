Bal Country Salle Claude Laplace Gruchet-le-Valasse
samedi 3 octobre 2026 · Salle Claude Laplace · Gruchet-le-Valasse
Informations pratiques
Gruchet-le-Valasse
Bal Country
Salle Claude Laplace Rue de l’Abbaye Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 18:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
L’association Colorado Country organise un workshop et Bal Country avec Stefano Civa, animé par Niny, samedi 3 octobre à la salle Claude Laplace.
Ouverture des portes à 18h00.
Bal, work shop et repas complet avec hachis parmentier à 15 €
Buvette sur place .
Salle Claude Laplace Rue de l’Abbaye Gruchet-le-Valasse 76210 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 63 04 12 coloradocountry76@gmail.com
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English : Bal Country
L’événement Bal Country Gruchet-le-Valasse a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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