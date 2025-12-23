Bal country, Salle des fêtes Izotges
Bal country, Salle des fêtes Izotges dimanche 18 janvier 2026.
Bal country
Salle des fêtes IZOTGES Izotges Gers
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-01-18 14:00:00
2026-01-18
Envie de danser au rythme de la country ?
Country’zotges vous invite à un après-midi festif sous le signe du Far West ! Sortez vos bottes et chapeaux pour un moment convivial entre passionnés de danse et de musique country.
Une ambiance chaleureuse et authentique vous attend.
Buvette et gâteaux.
Salle des fêtes IZOTGES Izotges 32400 Gers Occitanie +33 6 45 55 69 80 commune.izotges@wanadoo.fr
English :
Feel like dancing to the rhythm of country music?
Country?zotges invites you to a festive Far West afternoon! Get out your boots and hats for a friendly afternoon of country music and dancing.
A warm and authentic atmosphere awaits you.
Refreshments and cakes.
L’événement Bal country Izotges a été mis à jour le 2025-12-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65