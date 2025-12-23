Bal country

Salle des fêtes IZOTGES Izotges Gers

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 14:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Envie de danser au rythme de la country ?

Country’zotges vous invite à un après-midi festif sous le signe du Far West ! Sortez vos bottes et chapeaux pour un moment convivial entre passionnés de danse et de musique country.

Une ambiance chaleureuse et authentique vous attend.

Buvette et gâteaux.

.

Salle des fêtes IZOTGES Izotges 32400 Gers Occitanie +33 6 45 55 69 80 commune.izotges@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Feel like dancing to the rhythm of country music?

Country?zotges invites you to a festive Far West afternoon! Get out your boots and hats for a friendly afternoon of country music and dancing.

A warm and authentic atmosphere awaits you.

Refreshments and cakes.

L’événement Bal country Izotges a été mis à jour le 2025-12-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65