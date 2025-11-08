Bal Country La Cavalerie

Bal Country

Bal Country La Cavalerie samedi 8 novembre 2025.

Bal Country

La Cavalerie Aveyron

Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08

Date(s) :
2025-11-08

Organisé par les Wild Mustangs 12
Ouverture des portes à 18h
Bal vintage 18h30-19h30
Repas tiré du sac 19h30-20h30
Début du bal à 20h30
Buvette
A la salle des fêtes 6  .

La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 6 65 70 62 88 

English :

Organized by Wild Mustangs 12

German :

Organisiert von den Wild Mustangs 12

Italiano :

Organizzato da Wild Mustangs 12

Espanol :

Organizado por Wild Mustangs 12

L’événement Bal Country La Cavalerie a été mis à jour le 2025-09-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)