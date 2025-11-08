Bal Country La Cavalerie
Bal Country La Cavalerie samedi 8 novembre 2025.
Bal Country
La Cavalerie Aveyron
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Organisé par les Wild Mustangs 12
Ouverture des portes à 18h
Bal vintage 18h30-19h30
Repas tiré du sac 19h30-20h30
Début du bal à 20h30
Buvette
A la salle des fêtes 6 .
La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 6 65 70 62 88
English :
Organized by Wild Mustangs 12
German :
Organisiert von den Wild Mustangs 12
Italiano :
Organizzato da Wild Mustangs 12
Espanol :
Organizado por Wild Mustangs 12
