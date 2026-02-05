Bal country La Vôge-les-Bains
Bal country La Vôge-les-Bains dimanche 3 mai 2026.
Bal country
La Vôge-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 13:00:00
fin : 2026-05-03 16:00:00
Date(s) :
2026-05-03
La section country de la Mjc La Vôge les Bains organise son premier bal le 3 mai.
playlist CD PAR Michel Simon
Ouverture des portes 13h00
Buvette et petite restauration sur place.Tout public
La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 25 20 00 60 mjc.lvlb@gmail.com
English :
The country music section of the Mjc La Vôge les Bains organizes its first ball on May 3.
playlist CD BY Michel Simon
Doors open at 1:00 pm
Refreshments and snacks on site.
L’événement Bal country La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-05 par OT EPINAL ET SA REGION