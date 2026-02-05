Bal country

La Vôge-les-Bains Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 13:00:00

fin : 2026-05-03 16:00:00

2026-05-03

La section country de la Mjc La Vôge les Bains organise son premier bal le 3 mai.

playlist CD PAR Michel Simon

Ouverture des portes 13h00

Buvette et petite restauration sur place.Tout public

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 25 20 00 60 mjc.lvlb@gmail.com

The country music section of the Mjc La Vôge les Bains organizes its first ball on May 3.

playlist CD BY Michel Simon

Doors open at 1:00 pm

Refreshments and snacks on site.

L’événement Bal country La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-05 par OT EPINAL ET SA REGION