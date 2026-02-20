Bal country Le Luart
Bal country Le Luart dimanche 8 mars 2026.
Bal country
Salle des fêtes Le Luart Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 14:00:00
fin : 2026-03-08 18:30:00
Date(s) :
2026-03-08
Enfilez vos santiags pour danser plus de 50 à 60 danses chorégraphiées toute l’après midi. .
Salle des fêtes Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 97 86
L’événement Bal country Le Luart a été mis à jour le 2026-02-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude