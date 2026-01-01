Bal country Le Préamuble Ligné

Bal country

Le Préamuble Avenue Beethoven Ligné Loire-Atlantique

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

L’association organise son bal country le samedi 31 janvier au Préambule à 19h30.

Les danseurs pourront profiter de l’animation assurée par Arnaud.

Ouvert à tous.

Petite restauration sur place. .

Le Préamuble Avenue Beethoven Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 35 57 04 88 coolcountryline@gmail.com

English :

The association organizes its country ball on Saturday January 31 at the Préambule at 7.30pm.

L’événement Bal country Ligné a été mis à jour le 2026-01-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis