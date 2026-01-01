Bal country Le Préamuble Ligné
Début : 2026-01-31 19:30:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
L’association organise son bal country le samedi 31 janvier au Préambule à 19h30.
Les danseurs pourront profiter de l’animation assurée par Arnaud.
Ouvert à tous.
Petite restauration sur place. .
Le Préamuble Avenue Beethoven Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 35 57 04 88 coolcountryline@gmail.com
English :
The association organizes its country ball on Saturday January 31 at the Préambule at 7.30pm.
