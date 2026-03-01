Bal Country Line Dance avec Texas Country Célé à Figeac

salle balène Figeac Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 13:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Bal country organisé par l'association Texas Country Cele

Bal country organisé par l'association Texas Country Cele. L'évènement propose un moment convivial autour de la danse country ouvert a tous les publics dans une ambiance festive et musicale.

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salle balène Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 88 23 49 92 fredtexas@orange.fr

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English :

Country ball organized by the Texas Country Cele association

L’événement Bal Country Line Dance avec Texas Country Célé à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Figeac