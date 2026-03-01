Bal Country Line Dance avec Texas Country Célé à Figeac Figeac
Bal Country Line Dance avec Texas Country Célé à Figeac Figeac dimanche 29 mars 2026.
Bal Country Line Dance avec Texas Country Célé à Figeac
salle balène Figeac Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 13:30:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Bal country organisé par l'association Texas Country Cele
Bal country organisé par l'association Texas Country Cele. L'évènement propose un moment convivial autour de la danse country ouvert a tous les publics dans une ambiance festive et musicale.
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salle balène Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 88 23 49 92 fredtexas@orange.fr
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English :
Country ball organized by the Texas Country Cele association
L’événement Bal Country Line Dance avec Texas Country Célé à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Figeac