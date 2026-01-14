Bal country line danse Bésayes
Bal country line danse Bésayes dimanche 22 février 2026.
Bal country line danse
Salle des Sources Bésayes Drôme
Début : 2026-02-22 13:30:00
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Danse country, line danse pour un après-midi de folie. Petite restauration sucrée et buvette sur place.
Salle des Sources Bésayes 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 22 19 uscbesayes@gmail.com
Country and line dancing for a wild afternoon. Snacks and refreshments on site.
