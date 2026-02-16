Bal Country/Line danse Saint Aulaye-Puymangou
Bal Country/Line danse Saint Aulaye-Puymangou dimanche 29 mars 2026.
Bal Country/Line danse
Saint Aulaye-Puymangou Dordogne
Dimanche 29 Mars, Bal Country/Line Danse spécial débutant à la Salle des Fêtes de Saint Aulaye à partir de 14h.
Information complémentaire 0670744312 (Laura VITAL)
eulalie.country@gmail.com
Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 74 43 12 eulalie.country@gmail.com
English : Bal Country/Line danse
Sunday March 29, Country/Line Dance Ball for beginners at the Salle des Fêtes in Saint Aulaye from 2pm.
Further information: 0670744312 (Laura VITAL)
eulalie.country@gmail.com
