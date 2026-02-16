Bal Country/Line danse

Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Dimanche 29 Mars, Bal Country/Line Danse spécial débutant à la Salle des Fêtes de Saint Aulaye à partir de 14h.

Information complémentaire 0670744312 (Laura VITAL)

eulalie.country@gmail.com

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 74 43 12 eulalie.country@gmail.com

English : Bal Country/Line danse

Sunday March 29, Country/Line Dance Ball for beginners at the Salle des Fêtes in Saint Aulaye from 2pm.

Further information: 0670744312 (Laura VITAL)

eulalie.country@gmail.com

L’événement Bal Country/Line danse Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2026-02-13 par Val de Dronne