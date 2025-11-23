Bal country Foyer municipal Loudéac

Bal country

Foyer municipal 34 Rue de Moncontour Loudéac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 14:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Animé par Nolwenn, au profit du Téléthon.

Exposants Christine ROSA et Jean-Paul ROBIN. .

Foyer municipal 34 Rue de Moncontour Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 64 72 95 37

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bal country Loudéac a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme Bretagne Centre