Bal country Foyer municipal Loudéac
Bal country Foyer municipal Loudéac dimanche 23 novembre 2025.
Bal country
Foyer municipal 34 Rue de Moncontour Loudéac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 14:00:00
fin : 2025-11-23 19:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Animé par Nolwenn, au profit du Téléthon.
Exposants Christine ROSA et Jean-Paul ROBIN. .
Foyer municipal 34 Rue de Moncontour Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 64 72 95 37
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bal country Loudéac a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme Bretagne Centre