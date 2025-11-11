Bal country Salle socio-culturelle Lurcy-Lévis
Bal country Salle socio-culturelle Lurcy-Lévis mardi 11 novembre 2025.
Bal country
Salle socio-culturelle 1 avenue du stade Lurcy-Lévis Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Entrée bal
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 13:00:00
fin : 2025-11-11
Date(s) :
2025-11-11
Bal counrty avec le Monty Country. Buvette et petite restauration sur place. Ambiance assurée ! Yahaaaa !
Salle socio-culturelle 1 avenue du stade Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 04 79 24 dominiquepruneau@aol.com
English :
Counrty ball with Monty Country. Refreshments and snacks on site. Atmosphere guaranteed! Yahaaaa!
German :
Counrty-Ball mit Monty Country. Getränke und kleine Snacks vor Ort. Die Stimmung ist garantiert! Yahaaaa!
Italiano :
Palla a spicchi con Monty Country. Bar e snack in loco. Una grande atmosfera garantita! Yahaaaa!
Espanol :
Baile country con Monty Country. Bar y tentempiés in situ. ¡Un gran ambiente garantizado! ¡Yaaaaaa!
L’événement Bal country Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2025-10-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région