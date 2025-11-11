Bal country Salle socio-culturelle Lurcy-Lévis

Bal country Salle socio-culturelle Lurcy-Lévis mardi 11 novembre 2025.

Salle socio-culturelle 1 avenue du stade Lurcy-Lévis Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-11-11 13:00:00

fin : 2025-11-11

2025-11-11

Bal counrty avec le Monty Country. Buvette et petite restauration sur place. Ambiance assurée ! Yahaaaa !

Salle socio-culturelle 1 avenue du stade Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 04 79 24 dominiquepruneau@aol.com

English :

Counrty ball with Monty Country. Refreshments and snacks on site. Atmosphere guaranteed! Yahaaaa!

German :

Counrty-Ball mit Monty Country. Getränke und kleine Snacks vor Ort. Die Stimmung ist garantiert! Yahaaaa!

Italiano :

Palla a spicchi con Monty Country. Bar e snack in loco. Una grande atmosfera garantita! Yahaaaa!

Espanol :

Baile country con Monty Country. Bar y tentempiés in situ. ¡Un gran ambiente garantizado! ¡Yaaaaaa!

L’événement Bal country Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2025-10-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région