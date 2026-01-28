Bal Country Route du Stade Marsais
Bal Country Route du Stade Marsais samedi 14 février 2026.
Bal Country
Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-02-14 17:30:00
fin : 2026-02-14 00:00:00
2026-02-14
Le Comité des fêtes de Surgères vous donne rendez-vous pour une belle soirée placée sous le signe de la danse, du partage et de la bonne humeur.
Les réservations sont sont conseillées pour bien vous accueillir !
Petite restauration et buvette sur place.
Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 11 98 90 countrysurgerescity@gmail.com
English :
The Comité des fêtes de Surgères invites you to an evening of dancing, sharing and fun.
Reservations are recommended to ensure a warm welcome!
Snacks and refreshments on site.
