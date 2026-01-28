Bal Country Route du Stade Marsais

Bal Country Route du Stade Marsais samedi 14 février 2026.

Bal Country

Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 17:30:00
fin : 2026-02-14 00:00:00

Date(s) :
2026-02-14

Le Comité des fêtes de Surgères vous donne rendez-vous pour une belle soirée placée sous le signe de la danse, du partage et de la bonne humeur.
Les réservations sont sont conseillées pour bien vous accueillir !
Petite restauration et buvette sur place.
Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 11 98 90  countrysurgerescity@gmail.com

English :

The Comité des fêtes de Surgères invites you to an evening of dancing, sharing and fun.
Reservations are recommended to ensure a warm welcome!
Snacks and refreshments on site.

