Bal country

Salle des fêtes MONLEZUN Monlezun Gers

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Envie de danser au rythme de la country ? Le Countryclub de Marciac vous invite à une soirée festive sous le signe du Far West ! Sortez vos bottes et chapeaux pour un moment convivial entre passionnés de danse et de musique country.

Une ambiance chaleureuse et authentique vous attend venez nombreux !

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Salle des fêtes MONLEZUN Monlezun 32230 Gers Occitanie +33 6 59 96 94 09 danse@lda32.com

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English :

Feel like dancing to the rhythm of country music? The Countryclub de Marciac invites you to a festive Far West evening! Get out your boots and hats for a convivial evening of country music and dancing.

A warm and authentic atmosphere awaits you? come one, come all!

L’événement Bal country Monlezun a été mis à jour le 2026-03-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65