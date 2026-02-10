Bal Country Salle du bois Bouquet Moutiers-les-Mauxfaits
Bal Country Salle du bois Bouquet Moutiers-les-Mauxfaits samedi 4 avril 2026.
Bal Country
Salle du bois Bouquet Route de la Tranche Moutiers-les-Mauxfaits Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 18:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
.
Salle du bois Bouquet Route de la Tranche Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire passion.country85@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bal Country Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral