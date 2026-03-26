BAL COUNTRY & NEW LINE Salle des fêtes Labrit
BAL COUNTRY & NEW LINE Salle des fêtes Labrit samedi 4 avril 2026.
BAL COUNTRY & NEW LINE
Salle des fêtes 353 Place de l’Eglise Labrit Landes
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
BAL COUNTRY & NEW LINE
Samedi 4 avril 2026 à la Salle des fêtes de LABRIT
Entrée 4 €
Ouverture des portes à 19h30
Préparez vos bottes, vos chapeaux et votre plus beau sourire !
BAL COUNTRY & NEW LINE
Samedi 4 avril 2026 à la Salle des fêtes de LABRIT
Entrée 4 €
Ouverture des portes à 19h30
Préparez vos bottes, vos chapeaux et votre plus beau sourire ! .
Salle des fêtes 353 Place de l’Eglise Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 64 65 63 carrementcitoyen@gmail.com
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English : BAL COUNTRY & NEW LINE
COUNTRY & NEW LINE BALL
Saturday, April 4, 2026 at the Salle des fêtes in LABRIT
Admission 4 ?
Doors open at 7.30pm
Get your boots, your hats and your best smile ready!
L’événement BAL COUNTRY & NEW LINE Labrit a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cœur Haute Lande
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