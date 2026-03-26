BAL COUNTRY & NEW LINE Salle des fêtes Labrit

BAL COUNTRY & NEW LINE

Salle des fêtes 353 Place de l’Eglise Labrit Landes

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

BAL COUNTRY & NEW LINE

Samedi 4 avril 2026 à la Salle des fêtes de LABRIT

Entrée 4 €

Ouverture des portes à 19h30

Préparez vos bottes, vos chapeaux et votre plus beau sourire !

BAL COUNTRY & NEW LINE

Samedi 4 avril 2026 à la Salle des fêtes de LABRIT

Entrée 4 €

Ouverture des portes à 19h30

Préparez vos bottes, vos chapeaux et votre plus beau sourire ! .

Salle des fêtes 353 Place de l’Eglise Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 64 65 63 carrementcitoyen@gmail.com

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English : BAL COUNTRY & NEW LINE

COUNTRY & NEW LINE BALL

Saturday, April 4, 2026 at the Salle des fêtes in LABRIT

Admission 4 ?

Doors open at 7.30pm

Get your boots, your hats and your best smile ready!

L’événement BAL COUNTRY & NEW LINE Labrit a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cœur Haute Lande