BAL COUNTRY & NEW LINE Salle des fêtes Labrit

BAL COUNTRY & NEW LINE 353 Place de l'Eglise Labrit 2026-04-04

BAL COUNTRY & NEW LINE Salle des fêtes Labrit samedi 4 avril 2026.

BAL COUNTRY & NEW LINE

Salle des fêtes 353 Place de l’Eglise Labrit Landes

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04

BAL COUNTRY & NEW LINE
Samedi 4 avril 2026 à la Salle des fêtes de LABRIT
Entrée 4 €
Ouverture des portes à 19h30
Préparez vos bottes, vos chapeaux et votre plus beau sourire !
BAL COUNTRY & NEW LINE
Samedi 4 avril 2026 à la Salle des fêtes de LABRIT
Entrée 4 €
Ouverture des portes à 19h30
Préparez vos bottes, vos chapeaux et votre plus beau sourire !   .

Salle des fêtes 353 Place de l’Eglise Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 64 65 63  carrementcitoyen@gmail.com

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English : BAL COUNTRY & NEW LINE

COUNTRY & NEW LINE BALL
Saturday, April 4, 2026 at the Salle des fêtes in LABRIT
Admission 4 ?
Doors open at 7.30pm
Get your boots, your hats and your best smile ready!

L’événement BAL COUNTRY & NEW LINE Labrit a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cœur Haute Lande

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