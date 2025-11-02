Bal country Polignac
Bal country Polignac dimanche 2 novembre 2025.
Bal country
Salle communale Polignac Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 14:00:00
fin : 2025-11-02 19:00:00
Date(s) :
2025-11-02
Venez passer un après-midi festif avec Country Velay 43 !
Joie et bonne humeur seront au rendez-vous de ce bal country sur CD, à la salle communale de Polignac.
Buvette, crêpes et tombola.
.
Salle communale Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes countryvelay43@gmail.com
English :
Come and spend a festive afternoon with Country Velay 43!
Enjoy this country dance on CD, at the Polignac village hall.
Refreshments, crêpes and tombola.
German :
Verbringen Sie einen festlichen Nachmittag mit Country Velay 43!
Freude und gute Laune sind bei diesem Country-Ball auf CD im Gemeindesaal von Polignac garantiert.
Getränke, Crêpes und Tombola.
Italiano :
Venite a trascorrere un pomeriggio di festa con Country Velay 43!
Sarete di buon umore in questo ballo country su CD, nella sala del villaggio di Polignac.
Rinfresco, crêpes e tombola.
Espanol :
¡Venga a pasar una tarde festiva con Country Velay 43!
Estará de buen humor en este baile country en CD, en la sala del pueblo de Polignac.
Refrescos, crepes y tómbola.
L’événement Bal country Polignac a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay