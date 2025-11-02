Bal country Polignac

Bal country Polignac dimanche 2 novembre 2025.

Bal country

Salle communale Polignac Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-11-02 14:00:00

fin : 2025-11-02 19:00:00

2025-11-02

Venez passer un après-midi festif avec Country Velay 43 !

Joie et bonne humeur seront au rendez-vous de ce bal country sur CD, à la salle communale de Polignac.

Buvette, crêpes et tombola.

Salle communale Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes countryvelay43@gmail.com

English :

Come and spend a festive afternoon with Country Velay 43!

Enjoy this country dance on CD, at the Polignac village hall.

Refreshments, crêpes and tombola.

German :

Verbringen Sie einen festlichen Nachmittag mit Country Velay 43!

Freude und gute Laune sind bei diesem Country-Ball auf CD im Gemeindesaal von Polignac garantiert.

Getränke, Crêpes und Tombola.

Italiano :

Venite a trascorrere un pomeriggio di festa con Country Velay 43!

Sarete di buon umore in questo ballo country su CD, nella sala del villaggio di Polignac.

Rinfresco, crêpes e tombola.

Espanol :

¡Venga a pasar una tarde festiva con Country Velay 43!

Estará de buen humor en este baile country en CD, en la sala del pueblo de Polignac.

Refrescos, crepes y tómbola.

