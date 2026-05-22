Bal country Pontarlier
Bal country Pontarlier dimanche 7 juin 2026.
Pontarlier
Bal country
Salle des Capucins Pontarlier Doubs
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Organisé par Les COUNTRY REBELS de la MPT des Longs Traits.
Les COUNTRY REBELS organisent leur bal country annuel avec l’orchestre BLUE NIGHT COUNTRY. Si vous aimez la musique country, venez nombreux pour danser avec nous ou simplement écouter.
Billetterie par mail. .
Salle des Capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 65 30 40 claudine.lancia@orange.fr
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English : Bal country
L’événement Bal country Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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