Pontarlier

Bal country

Salle des Capucins Pontarlier Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Organisé par Les COUNTRY REBELS de la MPT des Longs Traits.

Les COUNTRY REBELS organisent leur bal country annuel avec l’orchestre BLUE NIGHT COUNTRY. Si vous aimez la musique country, venez nombreux pour danser avec nous ou simplement écouter.

Billetterie par mail. .

Salle des Capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 65 30 40 claudine.lancia@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal country

L’événement Bal country Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS