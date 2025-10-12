BAL COUNTRY Saint-Viaud
BAL COUNTRY Saint-Viaud dimanche 12 octobre 2025.
BAL COUNTRY
Base de Loisirs Saint-Viaud Loire-Atlantique
Bal Country
Animé par Irène
Entrée 7€ sans réservation
Infos 06 26 54 22 67
.
Base de Loisirs Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 72 13 93 11 alajon@orange.fr
