Bal country spécial St Patrick Salle de l’Espacier Noves
Bal country spécial St Patrick Salle de l’Espacier Noves samedi 14 mars 2026.
Bal country spécial St Patrick
Samedi 14 mars 2026 à partir de 19h30.
Ouverture des portes 19h00. Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 19:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Bal Country spécial St Patrick
Venez fêter la St Patrick avec Nov’Country Dancers .
Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 86 98 82 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Special St Patrick’s Country Bal
L’événement Bal country spécial St Patrick Noves a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence