Bal country spécial St Patrick Salle de l’Espacier Noves

Samedi 14 mars 2026 à partir de 19h30.

Ouverture des portes 19h00. Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Bal Country spécial St Patrick

Venez fêter la St Patrick avec Nov’Country Dancers .

Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 86 98 82 82

English :

Special St Patrick’s Country Bal

