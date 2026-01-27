Bal Country spécial St Patrick Rue Jean de Bourbon Yssingeaux

Bal Country spécial St Patrick Rue Jean de Bourbon Yssingeaux dimanche 22 mars 2026.

Bal Country spécial St Patrick

Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 14:00:00
fin : 2026-03-22

Date(s) :
2026-03-22

Venez fêter la St Patrick dans une ambiance chaleureuse, en mode country ! Buvette et gourmandises sur place.
  .

Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 95 58  countrydyssi@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate St Patrick’s Day in country style! Refreshments and snacks on site.

L’événement Bal Country spécial St Patrick Yssingeaux a été mis à jour le 2026-01-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire