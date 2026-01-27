Bal Country spécial St Patrick Rue Jean de Bourbon Yssingeaux
Bal Country spécial St Patrick Rue Jean de Bourbon Yssingeaux dimanche 22 mars 2026.
Bal Country spécial St Patrick
Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-03-22 14:00:00
fin : 2026-03-22
2026-03-22
Venez fêter la St Patrick dans une ambiance chaleureuse, en mode country ! Buvette et gourmandises sur place.
Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 95 58 countrydyssi@gmail.com
English :
Come and celebrate St Patrick’s Day in country style! Refreshments and snacks on site.
L’événement Bal Country spécial St Patrick Yssingeaux a été mis à jour le 2026-01-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire