BAL COUNTRY Teyran

BAL COUNTRY Teyran samedi 27 septembre 2025.

BAL COUNTRY

Teyran Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Nous vous attendons nombreux pour danser quelques pas de country avec nous, dans une ambiance très conviviale et chaleureuse.

Teyran 34820 Hérault Occitanie +33 6 20 45 76 62 teyrancountrydance@gmail.com

English :

We look forward to seeing you there to dance a few country steps with us, in a warm and friendly atmosphere.

German :

Wir erwarten Sie zahlreich, um mit uns einige Country-Schritte zu tanzen, in einer sehr freundlichen und herzlichen Atmosphäre.

Italiano :

Ci auguriamo di vedervi lì per ballare qualche passo country con noi, in un’atmosfera calda e amichevole.

Espanol :

Esperamos verle allí para bailar unos pasos de country con nosotros, en un ambiente cálido y acogedor.

