BAL COUNTRY TO LINE SALLA ATHÉNA Labastidette
BAL COUNTRY TO LINE SALLA ATHÉNA Labastidette samedi 6 juin 2026.
BAL COUNTRY TO LINE
SALLA ATHÉNA Rue des Écoles Labastidette Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06 01:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Vivez le dernier bal de Country to line de le saison
Dernière soirée de danse country sur des playlists de toutes générations. 5 .
SALLA ATHÉNA Rue des Écoles Labastidette 31600 Haute-Garonne Occitanie countrytolinedance@gmail.com
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English :
Experience the last Country to line ball of the season
L’événement BAL COUNTRY TO LINE Labastidette a été mis à jour le 2026-03-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE