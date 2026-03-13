BAL COUNTRY TO LINE SALLA ATHÉNA Labastidette

BAL COUNTRY TO LINE

SALLA ATHÉNA Rue des Écoles Labastidette Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06 01:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Vivez le dernier bal de Country to line de le saison

Dernière soirée de danse country sur des playlists de toutes générations. 5 .

SALLA ATHÉNA Rue des Écoles Labastidette 31600 Haute-Garonne Occitanie countrytolinedance@gmail.com

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English :

Experience the last Country to line ball of the season

L’événement BAL COUNTRY TO LINE Labastidette a été mis à jour le 2026-03-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE