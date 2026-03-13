BAL COUNTRY TO LINE SALLA ATHÉNA Labastidette

BAL COUNTRY TO LINE Rue des Écoles Labastidette 2026-06-06

BAL COUNTRY TO LINE SALLA ATHÉNA Labastidette samedi 6 juin 2026.

BAL COUNTRY TO LINE

SALLA ATHÉNA Rue des Écoles Labastidette Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06 01:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Vivez le dernier bal de Country to line de le saison
Dernière soirée de danse country sur des playlists de toutes générations. 5  .

SALLA ATHÉNA Rue des Écoles Labastidette 31600 Haute-Garonne Occitanie   countrytolinedance@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experience the last Country to line ball of the season

L’événement BAL COUNTRY TO LINE Labastidette a été mis à jour le 2026-03-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

Prochains événements à Labastidette