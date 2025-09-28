Bal country Salle des fêtes Vandenesse
Générations Mouvement organise un bal country à Vandenesse dimanche 28 septembre 2025 (ouverture des portes à 13h30).
Avec Happy Dancing Boots. Tarif 6€.
Réservation obligatoire au 06 35 34 87 74. .
Salle des fêtes Le bourg Vandenesse 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 34 87 74
