Bal country Salle des fêtes Vandenesse

Début : 2025-09-28 14:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

2025-09-28

Générations Mouvement organise un bal country à Vandenesse dimanche 28 septembre 2025 (ouverture des portes à 13h30).

Avec Happy Dancing Boots. Tarif 6€.

Réservation obligatoire au 06 35 34 87 74. .

Salle des fêtes Le bourg Vandenesse 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 34 87 74

